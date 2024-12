Cesare Ragazzi è morto: il re del trapianto di capelli aveva 83 anni

Bologna - «Parola di Cesare Ragazzi». Chi è cresciuto negli anni Ottanta ricorda in modo indelebile lo slogan di una delle pubblicità più trasmesse dalle tv locali, in mezzo alla rotazione di cartoni animati giapponesi e soap opera. Lui, Cesare Ragazzi, è stato il primo re (pubblicitario) del trapianto di capelli: è morto per un malore improvviso, nella serata del 27 dicembre, a Bologna.

La sua fama esplode grazie a una doppia intuizione: la messa a punto di metodo per il trapianto di capelli in grado di superare la calvizie. L'uso del mezzo tv per pubblicizzare i suoi prodotti attraverso massicce campagne di spot. «Salve, sono Cesare Ragazzi, mi sono messo in testa un'idea meravigliosa» fu lo slogan con il quale spopolò fino a diventare un vero e proprio fenomeno di costume. La sua ascesa imprenditoriale è andata avanti di pari passo con il boom delle tv commerciali e private tipico degli anni '80. Al punto da essere citato on moltissime trasmissioni e film usciti in quel periodo. Dopo di lui aprirono in tanti e la tricologia e il trapianto di capelli per gli uomini non fu più tabù. La sua società, però, negli anni visse anche periodi non felici. Fino al tracollo.