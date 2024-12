Come richiedere l'adeguamento dello status tramite un familiare

Nel contesto dell'immigrazione negli Stati Uniti, un Adjustment of Status (AOS) si riferisce al processo di richiesta di adeguamento dello status di non immigrato a status di residente permanente legale. Unisciti a noi mentre approfondiamo i dettagli coinvolti nel processo AOS, inclusa la preparazione del Modulo I-130 e del Modulo I-485. Inoltre, scopri come ottenere l'accesso ai Servizi per la cittadinanza e l'immigrazione degli Stati Uniti (USCIS) online utilizzando il tuo numero di account online USCIS.

Come preparare il modulo I-130

Il primo passo per una domanda AOS è la presentazione del Modulo I-130, Petition for Alien Relative , presso l'USCIS. Questo modulo viene presentato dal ricorrente (cittadino statunitense o titolare di Green Card) per conto del beneficiario (il familiare straniero che richiede una Green Card). Il modulo ha nove sezioni obbligatorie e facoltative brevemente descritte di seguito:

● Parte 1 : Relazione tra richiedente e beneficiario (obbligatorio).

● Parte 2 : Informazioni personali sul richiedente (obbligatorio).

● Parte 3 : Informazioni biografiche sul ricorrente (richieste).

● Parte 4 : Informazioni personali e di immigrazione sul beneficiario (obbligatorio).

● Parte 5 : Riservata alle informazioni su altri moduli I-130 (necessaria solo se si hanno altri moduli I-130 da inserire).

● Parte 6 : Dichiarazione, dichiarazione e firma del ricorrente (obbligatoria).

● Parte 7 : Informazioni di contatto, certificazione e firma dell'interprete(facoltativo) .

● Parte 8 : Informazioni di contatto, certificazione e firma del preparatore(opzionale).

● Parte 9 : Spazio extra per informazioni aggiuntive (facoltativo).

Come preparare il modulo I-485

Dopo l'approvazione del Modulo I-130 o contemporaneamente (simultaneamente), puoi iniziare a presentare il Modulo I-485, Domanda di registrazione della residenza permanente o di modifica dello status. Il Modulo I-485 include quattordici sezioni dettagliate obbligatorie e facoltative descritte brevemente di seguito:

● Parte 1 : Informazioni sul richiedente la Green Card (obbligatorio).

● Parte 2 : Tipologia di domanda o categoria di deposito (obbligatorio).

● Parte 3 : Ulteriori informazioni sul richiedente la Green Card (obbligatorio).

● Parte 4 : Informazioni sui genitori del richiedente la Green Card (richieste se applicabili).

● Parte 5 : Informazioni sulla storia coniugale del richiedente la Green Card (richieste se applicabili).

● Parte 7 : Informazioni biografiche del richiedente la Green Card (obbligatorio).

● Parte 8 : Valuta l'idoneità e l'ammissibilità del richiedente la Green Card (obbligatorio).

● Parte 9 : Offre sistemazioni per i richiedenti la Green Card con disabilità e/o menomazioni (facoltativo).

● Parte 10 : Dichiarazione, informazioni di contatto, dichiarazione, certificazione e firma del richiedente la Green Card (obbligatoria).

● Parte 11 : Informazioni di contatto dell'interprete, certificazione e firma (facoltativa).

● Parte 12 : Informazioni di contatto del redattore, certificazione e firma (facoltativa).

● Parte 13 : inizialmente, lascia questo campo vuoto. Qui applicherai una firma durante il colloquio per la Green Card (obbligatorio).

● Parte 14 : Spazio extra per ulteriori dettagli (facoltativo).

Per una descrizione più dettagliata di ciascuna sezione del modulo I-485, consultare la guida completa ed esaustiva al modulo I-485 .

Che cos'è un numero di conto online USCIS?

Un USCIS Online Account Number a 12 cifre è un identificativo che è uno strumento utile per i richiedenti della Green Card. Con questo identificativo, puoi accedere a informazioni generali sull'immigrazione negli Stati Uniti e a informazioni specifiche su eventuali petizioni o domande esistenti utilizzando un account online USCIS. Dopo aver ricevuto la petizione del modulo I-130, un USCIS Online Account Number verrà inviato all'indirizzo fornito sul modulo. Utilizza questo numero per accedere a USCIS online.