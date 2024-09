Banche, Bapr Ragusa paga il dividendo straordinario

Ragusa - Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR), nell’ambito dell’operazione di capital management “Lympha”, comunica il pagamento del dividendo straordinario 2024 come fase conclusiva del percorso triennale di remunerazione. Questo risultato si inserisce in un contesto di crescita continua della banca, che ha saputo affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione grazie a una gestione scrupolosa e a una visione strategica di lungo termine.

Il dividendo straordinario, come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 13 aprile 2024, ammonta ad euro 10.000.000, con pagamento il 4 settembre 2024 per lo stacco dividendo e il 6 settembre 2024 quale valuta di pagamento.

Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: “Il percorso triennale del Progetto Lympha è stato concepito per garantire la valorizzazione del capitale investito dalla base sociale e confermare l’impegno della banca nella creazione di valore sostenibile, nel consolidamento della propria solidità. Il completamento di questo percorso triennale di remunerazione è un traguardo importante e rappresenta un premio per la fiducia riposta nella banca da parte di Soci e Azionisti”.

Saverio Continella, Amministratore Delegato, ha commentato: “Negli ultimi tre anni la nostra strategia, focalizzata sulla crescita sostenibile e sulla gestione lungimirante delle risorse, ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il completamento del Progetto Lympha, con il pagamento della terza tranche del dividendo straordinario, testimonia la nostra costante capacità di generare e distribuire valore, ponendo le basi per la prosecuzione del percorso di attenzione verso la base sociale”.