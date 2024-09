Il Mulino Curiale di Ragusa viene demolito per fare posto ad appartamenti

Ragusa - Ragusa destruens, Ragusa costruens.

È in corso la demolizione dell'antico Mulino Curiale a Ragusa.

Lo storico Molino Curiale di corso Vittorio Veneto 726 è stato acquistato a suo tempo da una cordata di imprenditori edili dalla famiglia Curiale, e ha avviato la realizzazione di un progetto che prevede appartamenti, spazi commerciali, un supermercato e un ristorante panoramico all’ultimo piano dell’immobile, con vista sulla parte alta di Ragusa e fino alla lontana Etna.

La parte più antica del complesso industriale, che risale agli anni 30 del secolo scorso quando il capostipite, il commendatore Vito Curiale, fece la scelta di avviare una attività industriale complessa ed organizzata, è sottoposta ad un vincolo specifico in quanto vestigia di archeologia industriale. Discorso che vale anche per i macchinari. Al Curiale si produceva la farina e la pasta Santa Lucia.

Sorgeranno due palazzi alti 18 metri l’uno. In totale vi saranno appartamenti per 208 persone, per un volume massimo di 29.935 metri cubi.