Basket, brutta Sconfitta della Meerkat Scicli ad Acireale: 87-69

Acireale - Si chiude con una pesante sconfitta la quarta giornata di campionato per la Meerkat, che cade sul difficile campo di Acireale con il punteggio di 87 a 69.

I Suricati non riescono a contrastare la serata di grazia dei padroni di casa, che si impongono grazie alle eccezionali percentuali al tiro di Gullsano, Panebianco e Casiraghi, autori di ben 18 canestri da tre punti. Ogni tentativo di rimonta guidato da Sorrentino e compagni si è rivelato vano. La squadra allenata da Gebbia ha faticato a mantenere concentrazione e precisione, evidenziando alcune disattenzioni difensive e imprecisioni in attacco. Di contro, Acireale ha messo in campo maggior energia e determinazione, trovando spesso soluzioni vincenti dall’arco.

La Meerkat tornerà in campo domenica prossima tra le mura amiche, dove ospiterà Messina in cerca di riscatto e di preziosi punti in classifica. Tabellini: Sorrentino 23, Lonatica 11, Boiardi 9, Turtinen 8, Vigoriti 7, Cannizzaro 6, Guastella 5, Romeo, Giannone n.e., Sammito n.e., Statello n.e., Iacono n.e..