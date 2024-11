Bonus elettrodomestici green, nel 2025 sconto del 30% e fino a 100 euro senza limiti di Isee

Roma - Cambiare la vecchia lavatrice di casa con una nuova a maggiori prestazioni energetiche costerà meno. In arrivo uno sconto del 30%, e fino a un massimo di 100 euro senza limiti di Isee, per l'acquisto di un grande elettrodomestico green, realizzato in Europa e di classe non inferiore a B. Il contributo sale a 200 euro per le famiglie con un Indicatore della situazione economica equivalente sotto i 25 mila euro. Lo prevede un emendamento della Lega alla legge di Bilancio, a prima firma di Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera. La misura punta da un lato ad accelerare la transizione energetica nelle case degli italiani e dall'altro vuole dare una spinta a consumi e crescita economica. Nei prossimi giorni i gruppi parlamentari indicheranno se l'emendamento sarà tra i cosiddetti “segnalati” e verrà messo al voto in commissione Bilancio. Se la norma otterrà luce verde allora sarà previsto anche lo smaltimento dell'elettrodomestico obsoleto attraverso il corretto riciclo. Il contributo (valido per l'acquisto di un solo elettrodomestico) avrà una validità di tre anni.

Il bonus punta a incentivare la sostituzione di grandi elettrodomestici obsoleti con apparecchi a più elevata classe energetica, al fine di svecchiare il parco italiano dei grandi elettrodomestici, che è in gran parte vetusto. L'incremento dell'efficienza farà risparmiare le famiglie sulla bolletta, stimolando il nostro sistema industriale con tutela dei relativi livelli occupazionali e della competitività dei diversi siti produttivi operanti nel comparto, e in ultimo supportando il settore del riciclo dei vecchi elettrodomestici, dove pure l'Italia ricopre un ruolo di leadership a livello europeo