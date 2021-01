Come riciclare il panettone? Tondini di panettone di Fiasconaro

In cucina non si dovrebbe sprecare mai nulla, specialmente poi in questo periodo. In tutte le vostre case, saranno sicuramente avanzati dei panettoni o dei pandori, anche dei pezzettini che sicuramente a Gennaio saranno più vecchi, disidratati e duri e perderanno il profumo e l’aroma tipico del panettone di pasticceria fresco.

Seguiamo allora i consigli del maestro pasticcere Siciliano Nicola Fiasconaro per riutilizzare o “riciclare” il panettone che vi è avanzato, tranquilli va bene anche se si tratta di pandoro. Nicola Fiasconaro è il pluripremiato pasticcere che ha ricevuto il titolo onorario dell’Amministrazione comunale di Avola per il ruolo svolto in questi anni di ambasciatore delle dolci eccellenze nel mondo. E proprio alla luce del suo impegno nel tessuto sociale ed economico il Presidente Mattarella lo ha nominato tra i venticinque Cavalieri del lavoro nel 2020.

Come riciclare il panettone? Durante il servizio andato in onda su Rai 2 nella scorsa puntata, il pasticcere Siciliano ci dà un conisglio molto utile e goloso per preparare un dolce goloso da portare in tavola velocemnte. Irresistibile per i più golosi. Scopriamo insieme con i suggerimenti del maestro pasticcere Nicola Fiasconaro come preparare i Tondini di panettone farcito.

Occorrente : panettone o pandoro, ricotta vaccina ( o di pecor), panna liquida per dolci, zucchero, cioccolato, Vino moscato di Sicilia e frutti di bosco o cioccolato a scaglie per decorare.

Come preparare i tondini di panettone farcito del maestro Fiasconaro

Prendete un paio di fette di panettone o di pandoro, tagliatele con un coppa pasta rotondo e ricavatene un paio di “tondini”. Prendete il primo e appoggiatelo su un piatto da portata. Con un pennello da cucina inzuppatelo con del vino Moscato di Sicilia.

Farcitelo con un crema di ricotta che avrete ottenuto lasciando riposare la ricotta con lo zucchero per una nottata e poi passata al setaccio. Sostanzialmente come si preparara la farcia per i cannoli di ricotta. Emulsionatela con della panna che la renderà più leggera e delicata e poi adagiate sopra la seconda fetta di panettone. Ultimate il vostro tondino di panettone con una leggera crema di cioccolato ed infine decoratelo con dei frutti di bosco. Seguendo i consigli del pasticcere, otterrete dei tondini di panettone farciti alla ricotta, una ricetta facile non solo da fare in pasticceria ma che potrete rifare tranquillamente a rifare a casa e magari servirla come dolce a pranzo per L’epifania.

Se non vi piace la ricotta potrete optare per farcire i vostri tondini di panettone con la crema

Barbara Conti.