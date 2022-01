Covid Sicilia, 135 comuni in zona arancione: l’elenco completo

Ragusa – Zona arancione prorogata in 19 dei 35 comuni siciliani usciti ieri dalla zona arancione e altri 11 in entrata, da venerdì 21 gennaio fino a mercoledì 2 febbraio, tutti nel ragusano - Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria - tranne uno nell’agrigentino, Aragona. Le proroghe riguardano: Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Lentini, Melilli, Noto, Francofonte, Pachino, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino e Sortino nel siracusano; Caltanissetta e Gela nel nisseno; Canicattì nell’agrigentino.

Il resto della lista include altre decine, in scadenza però mercoledì 26, che portano il totale a 135 qualche giorno ormai dall’entrata in vigore della zona arancione regionale.

55 in provincia di Messina: Acquedolci, Alì Terme, Capri Leone, Caronia, Castell’Umberto, Castroreale, Cesarò, Falcone, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Librizzi, Lipari, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, Santa Lucia del Mela, Savoca, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Sant’Agata di Militello, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Tusa, Venetico e Villafranca Tirrena.

24 in provincia di Trapani: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Valderice e Vita.

10 in provincia di Agrigento: Agrigento, Licata, Raffadali, Santa Margherita di Belice, Siculiana, Favara, Grotte, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Porto Empedocle.

6 in provincia di Caltanissetta: Mazzarino, Niscemi, Mussomeli, Riesi, San Cataldo e Vallelunga Pratameno.

6 in provincia di Palermo: Borgetto, San Cipirello, Trappeto, Blufi, Petralia Soprana, Altofonte e Villabate.

3 in provincia di Siracusa: Buccheri, Buscemi e Ferla.

1 in provincia di Catania: Misterbianco.