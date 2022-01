Covid, Sicilia gialla a San Valentino, ma nera di lutti

Ragusa - Restano cinque le regioni italiane in zona arancione: Val d'Aosta, Piemonte, Friuli, Abruzzo e - unica al Sud - Sicilia. I contagi diminuiscono ma i positivi isolati, che possono aspettare fino a 2-3 settimane per negativizzarsi, continuano a sommarsi: ad oggi sono oltre 240mila i siciliani ai domiciliari. L’Isola, in realtà, registra già valori da area gialla grazie al calo sottosoglia di uno dei 3 parametri considerati: le rianimazioni Covid, al 18% contro il tetto del 20, diminuite sia nei posti occupati che nei nuovi ingressi.

Casi per 100mila abitanti e ricoveri ordinari sono ancora oltre ma, per scendere di fascia, basta un parametro dopo almeno 14 giorni: se continua così, dunque, a partire da lunedì 7 febbraio la regione potrebbe già tornare in giallo; al massimo a San Valentino, come previsto da Ragusanews. Pare tuttavia che il computo dei ricoveri (scorporando i cosiddetti “positivi per caso”) abbia ancora vita breve. Così come lo stesso sistema dei colori, da tempo scavalcato - quanto a restrizioni - dall’estensione del green pass a quasi tutte le attività: resterà solo la zona rossa, ormai irraggiungibile grazie ai vaccini.

La curva che non scende, ma che non è presa in considerazione come indice cromatico, è quella dei decessi: sono quasi mille i siciliani uccisi dal Coronavirus da inizio 2022, la stragrande maggioranza anziani, fragili e no vax, di cui 317 solo questa settimana: mai così tanti in 7 giorni dall'inizio della pandemia. Visto che pure la variante Omicron 2 è data per meno pericolosa della Delta, le concause della strage non possono essere che la sanità pubblica allo sbando e le troppe coperture vaccinali già logore.