Dolores Carnemolla, i premi letterari

Ragusa - Dolores Carnemolla, autrice e giornalista originaria di Marina di Ragusa, è stata premiata con il suo racconto “L-aljotta”, che celebra il legame con l’isola materna di Malta, con il secondo posto alla 21ª Edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Forlì”. In precedenza un suo componimento poetico era stato selezionato tra oltre 800 poesie per il Premio di Bottega di Poesia del quotidiano La Repubblica, e premiato a Torino presso l’Officina della Scrittura. Dolores ha inoltre ricevuto un premio speciale al Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” di Jesi, nella sezione dedicata alla poesia d’amore. Carnemolla è attualmente tra le dieci autrici finaliste del progetto “Lingua Madre” del Salone del Internazionale Libro di Torino e della Regione Piemonte.

Originaria di Marina di Ragusa, vive e lavora a Forlì. Due delle sue pubblicazioni sono guide di viaggio dedicate alle sue radici, quella materna e quella paterna: Malta e Gozo (Feltrinelli, 2023) e Ragusa e il Val di Noto Ibleo (Morellini, 2019).