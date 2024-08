Ciclone mediterraneo in arrivo con violenti temporali

Il ciclone mediterraneo che ha colpito le Isole Baleari la Vigilia di Ferragosto è in arrivo sull'Italia. Secondo le previsioni di ilmeteo.it, il vortice sarà responsabile di un peggioramento del tempo, con piogge, violenti temporali, grandinate e improvvisi acquazzoni su molte regioni. Rischio, inoltre, di "fenomeni estremi".

Venerdì 16 agosto un iniziale calo della pressione favorirà una maggior ingerenza temporalesca subito sulle regioni alpine, prealpine e su tratti della dorsale appenninica del Centro. Il peggioramento sarà significativo sulla Sardegna, dove si prevedono possibili fenomeni violenti. Dove? Specialmente sull'area nord-occidentale dell'isola. Qualche rovescio o temporale localizzato (ma anche di forte intensità) non sarà da escludersi sui settori più occidentali della Liguria. Sabato 17 agosto l'attività temporalesca comincerà a coinvolgere il Nordovest (in maniera più diffusa) e la Sardegna. Proseguirà anche su tutti i rilievi coinvolgendo anche quelli del sud. Un cambiamento più evidente è atteso invece nella seconda parte del weekend, quando la Domenica 18 sono attesi frequenti temporali al Nord e su gran parte del Centro. Prestare molta attenzione ai temporali. Masse d'aria più fresca scorreranno su un tappeto umido e bollente preesistente creando così forti contrasti in grado di generare sistemi temporaleschi molto violenti. Ci attendiamo infatti fenomeni estremi con forti nubifragi, intense raffiche di vento e il tanto temuto fenomeno della grandine con localmente potrà risultare anche di grosse dimensioni.

Il forte peggioramento del weekend, ampiamente confermato da tutti i modelli matematici, sarà determinato dall'arrivo sull'Italia di un fronte di aria polare direttamente dalla Groenlandia. Il cambiamento della massa d'aria sarà radicale e produrrà forti contrasti termici che causeranno forti temporali, nubifragi e grandine su diverse regioni. A complicare la situazione un vortice di bassa pressione di matrice afro mediterranea che sta già condizionando il tempo su parte della nostra Penisola e che nella giornata di domenica farà un tutt'uno con il fronte freddo. Dunque al di la delle tempistiche e della localizzazione dei fenomeni che dovranno essere perfezionate nel corso dei prossimi giorni, possiamo già stilare una previsione seppur generica per quello che sarà il penultimo weekend del mese.

Allerta gialla per il maltempo oggi in Sardegna e sulle isole della Toscana. Allerta gialla per temporali anche in Liguria dalla mezzanotte alle 14 di domani, venerdì 16 agosto nelle zone costiere A, B e C, nessuna allerta invece per le zone interne D,E. A comunicarlo è l'Arpal che sottolinea inoltre «la conferma dell'instabilità, con diverse fasi e intensità, fino a domenica». «Ulteriori valutazioni saranno fatte nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche» ha poi aggiunto l'agenzia regionale per l'ambiente. «Dalla serata di oggi avremo un nuovo passaggio perturbato, ancora da Ponente con fenomeni nella notte simili a quelli odierni: si attendono infatti venti rafficanti anche intensi, numerose fulminazioni, possibili grandinate e piogge intense. Tuttavia i venti in quota saranno meno intensi, con conseguente maggiore lentezza delle strutture negli spostamenti e possibilità di grandinate forti e cumulate di pioggia più significative: ecco perché si passa da una bassa probabilità di temporali forti sui settori costieri a una allerta gialla per temporali dalle 00 alle 14 di domani, venerdì 16 agosto» ha concluso Arpal.