Gela deserta by night: «Sono tutti a Marina di Ragusa e Scoglitti» VIDEO

Gela – L’esplosione dei contagi in città, con quasi mille positivi e una dozzina di ricoverati Covid, ha spinto il sindaco Lucio Greco a emettere ieri un’ordinanza anti-movida in vigore almeno fino al 3 agosto, che prevede il divieto assoluto di assembramento e stazionamento nelle piazze cittadine e sul lungomare e di vendita al dettaglio di bevande alcoliche, anche per asporto, dalle 24 alle 5.

Il risultato è filmato dal titolare della “Trattoria del mare” in via Federico di Svevia, proprio sul lungomare della cittadina costiera nissena: "Sicuramente i gelesi saranno tutti a Marina di Ragusa e Scoglitti, grazie sindaco per essere stato così prudente!" scrive polemicamente su Facebook, allegando le immagini del passeggio deserto nonostante il venerdì sera.