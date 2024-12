Ispica, mozione di sfiducia per il sindaco Innocenzo Leontini

Ispica - È stata protocollata stamani la mozione di sfiducia al sindaco di Ispica Innocenzo Leontini, di recente tornato nel suo partito d'origine, Forza Italia. L'atto amminsitrativo è stato firmato da un numero sufficiente di proponenti richiesto dalla legge, 8 consiglieri, che sono: Serafino Arena, che ha protocollato la mozione, Pierenzo Muraglie, Giovanni Muraglie, Salvatore Milana, Angelo Galifi, Mary Ignaccolo, Angelina Sudano e Matilde Sessa.

News Correlate Ispica, il sindaco Leontini verso la mozione di sfiducia

Tre consiglieri di opposizione non hanno firmato l'atto. Sono Paolo Monaca, Gianni Stornello (Pd) e Carmelo Oddo. Quest'ultimo annuncia tuttavia che voterà la mozione contro il sindaco, per quanto non abbia firmato la promozione stessa dell'estremo atto amministrativo. Perchè la mzione passi servono dieci voti favorevoli in aula. La seduta del consiglio comunale con la mozione all'ordine del giorno dovrà essere convocata entro trenta giorni.

Ispica tornerà in ogni caso al voto il prossimo anno.