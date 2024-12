Donnalucata, la cagnolina Mimì è stata ritrovata

Scicli - La cagnolina Mimì "è stata ritrovata nascosta in un posto assurdo". L'annuncio è della padrona della cagnolina le cui ricerche sono iniziate ieri a Donnalucata. "Solo grazie alla determinazione e all’impegno di tutte le persone speciali che si sono mobilitate, non saprei davvero come ringraziarvi ad uno ad uno perché siete stati in tantissimi a mostrare affetto, a dedicare il vostro tempo per le ricerche, mi avete emozionata davvero per la vicinanza e l’affetto dimostrati, non ho mai visto nulla del genere".

