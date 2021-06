L'Asp di Ragusa assume personale amministrativo, è un Tale e Quale Show

Ragusa - L’Asp assume, personale amministrativo. Niente concorsi. Bastano titoli, un colloquio e la comparazione dei curricula.

Gli avvisi pubblici last minute lascerebbero pensare ad una folta partecipazione di candidati, ma non è così. Solo chi ha avuto l'attenzione di guardare il sito dell’Azienda Ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina, autorizzata a reperire personale per supportare le attività di contrasto e contenimento del contagio da Covid 19 nelle aziende sanitarie regionali, se ne è accorto.

L’avviso è fulmineo, ma non siamo riusciti a trovare traccia nel sito dell’Asp ragusana. Le domande dovevano essere presentate dal 7 al 10 gennaio 2021. Collaboratori amministrativi, educatori, assistenti sociali, periti informatici e assistenti amministrativi.

Nell’infornata di personale disposto a svolgere azione di supporto all’emergenza covid-19 trovano spazio figli d’arte, con papà dirigenti dell’azienda. Ma non solo. Decine e decine di nuove forze fresche. E qui ci fermiamo. Il compenso oscilla da 20 euro a 24 euro lordi l’ora, a seconda del profilo professionale. La durata dell’incarico coincide con lo stato dell’emergenza sanitaria e per tutta la durata della vaccinazione.

Dall’esame di altri avvisi pubblicati dall’azienda sanitaria ragusana per ricercare figure di dirigenti amministrativi esperti in formazione, progetti di fondi sanitari, gestione dei servizi sanitari e collaboratori amministrativi esperti in forniture e appalti di servizi, sorprende l’avviso per collaboratore amministrativo con particolare esperienza “nella gestione della comunicazione istituzionale e tecniche di rappresentazione attraverso i media”. In una parola, si cerca un giornalista. Per partecipare, però, non bisogna essere giornalisti, né avere una laurea in scienze delle comunicazione. Per l’Asp, basta una laurea triennale, in scienze dell’economia, scienze economiche o relazioni internazionali.

L’ultimo in ordine di tempo è l’avviso per un incarico di dirigente amministrativo. Tre soli partecipanti. Due verranno esclusi per mancanza di requisiti. Vince, ovviamente, l’unica partecipante. Tale e quale show.