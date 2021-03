Scicli - Cannolia quest’anno ha scelto di omaggiare la donna, affidando alle proprie collaboratrici l’arduo compito di reinterpretare il suo dolce di punta, ovvero il Cannolo caldo n.1 in Sicilia. I due terzi dello staff è composto da donne, quindi, chi meglio di loro poteva ingegnarsi nel realizzare un omaggio per ricordare l’8 marzo!

La Mimosa di Cannolia è composta da un cestino di cialda di cannolo che avvolge in un abbraccio tre strati di pan di Spagna leggermente bagnato di marsala, crema al limone con tocchettini di pesche sciroppate e ciuffetti di panna mimosa. È disponibile in un unico formato che pesa circa 650 grammi e ha un costo di 10 euro. È un’edizione limitata disponibile solo su prenotazione il 6, il 7 e l’8 marzo.

Cannolia è a Scicli in via San Bartolomeo, 10.