Nuove rotte Ryanair su Comiso e Catania. Comiso-Bari e Comiso-Venezia

Comiso - Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Europa ed in Italia oggi (24 marzo) ha annunciato l’operativo più grande di sempre da Catania e Comiso, comprese 4 nuove rotte da Catania per Bruxelles, Francoforte, Genova e Londra, e 2 nuove da Comiso per Venezia e Bari.

La flotta di Ryanair basata a Catania aumenterà a 4 unità, che porteranno un investimento di 400 milioni di dollari, 120 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'aviazione a Catania ed oltre 3.800 indiretti tra Catania e Comiso.

L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair su Catania includerà:

• 4 aerei basati – 1 aggiuntivo, 100 milioni di dollari di investimento ($400M totale)

• Investimento di 400 milioni di dollari su Catania

• 32 rotte in totale, incluse 4 nuove rotte estive per Bruxelles, Francoforte, Genova e Londra

• Circa 560 voli a settimana

• Oltre 3.600 posti di lavoro totali

L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair su Comiso includerà:

• 8 rotte in totale, incluse 2 nuove rotte estive per Bari e Venezia

• Circa 60 voli settimanali

• 360 posti di lavoro indiretti totali

Ryanair opererà oltre 600 voli a settimana per l’estate 2022 (circa 240 in più rispetto all’estate 2019 pre pandemia) per offrire ai viaggiatori in partenza da Catania e Comiso un’ampia scelta tra le migliori destinazioni in Europa oltre a dare una necessaria spinta al turismo in Sicilia dopo due estati perse.

Affinché Ryanair possa offrire ancora ulteriore crescita e ripresa in Italia, la compagnia chiede nuovamente al governo italiano di abolire immediatamente l’addizionale comunale sui viaggi aerei dal 2022 al 2025. Per consentire ai passeggeri siciliani di prenotare la loro vacanza estiva al miglior prezzo possibile, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99 a tratta per viaggi da marzo a ottobre, che devono essere prenotati entro sabato 26 marzo.