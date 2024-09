Libri, il giallo di Valentina Raffa

Modica - “Assurdo ma vero”. La giornalista Valentina Raffa è approdata al giallo, un noir ambientato in Sicilia.

La cronista di nera Angel Messina, contattata dall’aldilà da una donna scomparsa vent’anni prima e mai ritrovata, deve scoprire qual è il fil rouge che collega il cold case all’omicidio di una bambina rinvenuta morta sulla panchina di una pineta. In un progressivo crescendo di tensione, la vita della giornalista verrà sconvolta da questa indagine e dall’arcana presenza femminile che la pressa dall’oltretomba, rivelandole inquietanti verità sepolte. Grazie all’intreccio di misteri correlati tra loro in maniera sorprendente, Assurdo ma vero conduce il lettore a investigare su tre casi di cronaca insieme ad Angel, indimenticabile anti-eroina della storia, trattenendo il fiato fino alla fine.

L'ebook è in vendita a 10,99 euro qui.