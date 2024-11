Maltempo in Sicilia orientale, Baps sospende pagamento mutui e rate per chi ha subito danni

Ragusa - A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia Orientale nel mese di novembre 2024 BAPS, come segno concreto di sostegno al territorio e del suo ruolo di Banca di prossimità, interviene prontamente con una serie di interventi straordinari a favore dei propri Clienti che hanno subito danni. Possono beneficiare della facilitazione le persone fisiche, residenti nei Comuni interessati dal maltempo o che hanno domicilio in uno di questi, che hanno subito danni agli immobili. Analogamente le Imprese con sede legale ovvero proprietarie o conduttori di immobili nel territorio dei Comuni interessati che hanno subito danni agli immobili.

L’intervento di BAPS riguarda la sospensione delle rate dei prestiti e dei mutui in essere con la Banca per 12 mesi a chi ne faccia richiesta e rientri nel perimetro interessato. La sospensione può riguardare, a scelta del prestatario o del mutuatario, la sola quota capitale ovvero l’intera rata. Ulteriore intervento riguarda il sostegno con un prestito o un mutuo a tasso di favore per quanti dimostrano di aver subito danni per il maltempo e si impegnano alla ricostruzione, a ripristinare lo stato dei luoghi prima dell’evento atmosferico o ad acquistare cose o animali distrutte o abbattuti, naturalmente nel rispetto dei requisiti necessari alla concessione.

Per l’accesso alle superiori facilitazioni gli interessati potranno rivolgersi alla propria Filiale di riferimento BAPS.