Maurzio Crosetti su Repubblica: La Liguria e Sampieri di Scicli

Scicli - Conclude ammettendo che è una provocazione, Maurizio Crosetti, firma storica di Repubblica: "La Liguria è così lontana che quasi quasi me ne vado in Sicilia", titola oggi nel quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

"Quant’è lontana questa Liguria, persino più della Sicilia, anche se — per dire — Laigueglia sta a 189 chilometri da Torino, mentre Scicli, con le sue belle borgate di mare ragusano, a 1593. Eppure, calcolando tempi, spazi, costi e contesti, è una gara che si può fare", scrive Crosetti.

"Vogliamo un ombrellone e un lettino per un giorno? Dalle parti di Alassio, fanno almeno quaranta euro (e con un lettino solo: il “braccino ligure” non perdona). Nelle frazioni di Scicli, con 15 euro di lettini te ne danno due. Non c’è match per la spiaggia libera: chilometri di sabbia in Sicilia, pressoché deserti, davanti a un mare spettacoloso, rarissimi metri in Liguria".

"Insalata di pomodori per un fresco pranzo in spiaggia? Sette euro al chilo a Laigueglia, un euro e cinquanta a Cava d’Aliga. Comprare casa a Laigueglia costa 5 mila euro al metro quadro se va bene, a Sampieri, fresca Bandiera Blu, ne bastano 1300". L'articolo è qui.