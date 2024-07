Grave black out a Marina di Ragusa, senza luce e senza acqua

Ragusa - Senza luce e senza acqua.

Più guasti in contemporanea a Marina di Ragusa hanno determinato un black out che dura dalle 21. Numerose le lamentele sollevate da residenti e villeggianti. La situazione sembra essere più grave. I tecnici dell'Enel stanno mettendo in azione il gruppo elettrogeno e la Power station. In questo periodo dell’anno, la frazione rivierasca è super affollata. E l’assenza di energia elettrica per un periodo così prolungato comporta disagi non da poco, come l'impossibilità di mettere in funzione le autoclavi per l'approvvigionamento idrico.