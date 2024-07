Black out a Marina di Ragusa, danni incalcolabili all'economia

Ragusa - Il caldo, l'afa, i consumi elettrici, complici i condizionatori d'aria, i frigo i frizeer e i ventilatori. Il black out di oltre 12 ore a Marina di Ragusa, iniziato la sera del 15 luglio alle 21 e terminato alle 10 del mattino del 16 luglio oggi, è dovuto al gran caldo (toccati i 38 gradi) e all'eccesso di consumi elettrici della giornata.

News Correlate Grave black out a Marina di Ragusa, senza luce e senza acqua

Non si contano i cibi e gli alimenti di case private e pubbliche attività andati a male. Un danno economico incalcolabile. Purtroppo, la rete di distrubuzione elettrica avrebbe bisogno di investimenti e di un potenziamento, mentre è vero che i nostri consumi elettrici sono diventati esagerati.

Nella foto, scattata a Donnalucata, un operaio trasporta un frigo in seguito al black out che ha in parte colpito anche la maggiore borgata rivierasca di Scicli.