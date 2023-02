Morta l'attrice Monica Carmen Comegna, aveva 43 anni

Morta l'attrice Monica Carmen Comegna, 43 anni. Ha preso la febbre dopo un viaggio in treno, riporta il Centro, ed è stata ricoverata all'ospedale Renzetti di Lanciano. Le sue condizioni sono peggiorate velocemente e nonostante lo sforzo dei medici, non c'è stato nulla da fare. È morta giovedì mattina. Lascia il compagno, Enrico, e la figlioletta Nina. Ieri venerdì 3 febbraio, ci sono stati i funerali.

Monica Comegna si teneva lontano dai social e dal gossip. Aveva recitato nel 1999 nel film "Terra Rossa", di Giorgio Molteni. Nel 2001 è stata protagonista di "South Kensigton" di Carlo Vanzina, un film nel quale ha lavorato tra gli altri con Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli. Nel 2003 ha lavorato nel film "Una famiglia per caso".

Nel 2003 la partecipazione a Una famiglia per caso, film tv di Rai Uno, e in L'altra donna con Alessio Boni e Anita Caprioli. L'attrice aveva partecipato anche ad alcune serie Rai e Mediaset da Don Matteo a R.I.S. - Delitti imperfetti.

Lascia la figlia Nina, il compagno Enrico, i genitori Donato e Rosanna e il fratello Mauro. Questo pomeriggio venerdì 3 febbraio si terranno i funerali a Casoli.