Morto Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona è morto. Lo dice El Clarin. Il campione aveva 60 anni. La notizia è stata diffusa dai media argentini. Il quotidiano El Clarin parla di «un arresto cardiorespiratorio nella sua casa di Tigre, dove si era sistemato dopo l’intervento alla testa».

Nelle scorse settimane Maradona era stato operato alla testa, l’intervento era andato bene. Ma oggi, mentre era nella sua abitazione, Diego è stato colto da un arresto cardiaco, che gli è stato fatale. L'ex leggendario calciatore del Napoli, del Barcellona e della Nazionale argentina è morto nella sua Patria. Il campione aveva 60 anni e dieci giorni fa era stato dimesso dopo un delicato intervento per la rimozione di un coagulo di sangue alla testa.

Maradona si era sentito male il giorno del suo compleanno

Maradona avrebbe avuto un attacco cardiorespiratorio. Si era già sentito male nel giorno del suo sessantesimo compleanno, venerdì 30 ottobre. Era stato ricoverato in una clinica di La Plata. Poi era stato trasferito nella clinica Olivos di Buenos Aires e martedì 3 novembre aveva subito una delicata operazione al cervello. Sembrava avesse superato il momento più difficile ed era stato dimesso per la seconda fase del recupero da passare in un’abitazione privata nella zona del Nordelta, centro residenziale alle porte della Capitale argentina. La scelta era stata presa di comune accordo tra lo staff medico e l’entourage intimo di Maradona (le figlie, le sorelle e l’ex fidanzata Veronica Ojeda). Adesso le complicazioni e la morte di uno dei più grandi giocatori di sempre.