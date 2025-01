È morto Massimiliano Savaiano, accanto a Baglioni in tanti spettacoli

È morto Massimiliano Savaiano, per tanti anni Manager presso la BAG Music e accanto a Claudio Baglioni in tante produzioni e spettacoli.



Così lo ricorda Claudio Baglioni: "Caro Massimiliano o Massimo o Massi o Max - come, variamente, ti chiamavamo noi che t’abbiamo incontrato e vissuto - ti sei addormentato per riposarti prima di partire per un nuovo e sconosciuto viaggio. Ne hai percorse tante di strade e questa, però, dovrai farla da solo perché non si sa quanto sia lunga e dove porti davvero. Hai amato tanto la vita di qui, le persone, i luoghi, i cibi, le storie ma non farai fatica ad appassionarti alla prossima. Cuore, gentilezza e ironia non ti mancano certo per ricominciare da un’altra parte e per una volta ancora. Intanto è arrivata l’ora di andare. Fai buon cammino. Ciascuno di noi ti saluta a suo modo e ognuno con il proprio personale ricordo, così come facemmo dandoti nomi diversi. Sarà, invece, lo stesso per tutti il bene che, in questo tempo, ci hai dato e che ti abbiamo voluto. Per sempre sarà. Claudio".