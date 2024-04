Nuova illuminazione a Donnalucata per caserma Carabinieri

Scicli - Piccola cerimonia ieri sera a Donnalucata per l’accensione della nuova illuminazione al servizio della caserma dei Carabinieri intitolata alla memoria dell’appuntato Vincenzo Garofalo. Alla presenza del colonnello Carmine Rosciano, del comandante Francesco Zangla, del maresciallo Giorgio Calabrese, il sindaco Mario Marino, con gli assessori Valeria Timperanza e Enzo Giannone e la consigliera Debora Iurato, ha presentato l’intervento di illuminazione del quartiere compreso tra la via Savona e la via Casmene. Si tratta di un rione che ospita un polo dei servizi: oltre alla Caserma, nel breve raggio di pochi metri sorgono infatti l’ufficio postale e la guardia medica.

Sono sette i pali della pubblica illuminazione installati, di ultima generazione e con luce a led, che rendono più sicura la vita nel quartiere, densamente popolato anche in inverno. L’intervento di riqualificazione sarà completato con la piantumazione di alberi ed essenze arboree. Prosegue l’attenzione dell’amministrazione Marino per Donnalucata e l’opera di potenziamento di tutti i servizi che elevano l’operatività dei tutori dell’ordine pubblico.