Pediatria a Ragusa, nessuna chiusura, solo turni di ferie

Ragusa - La Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa smentisce in maniera categorica la volontà di chiusura del reparto di Pediatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. Altresì, in considerazione della perdurante carenza di medici e della necessità di beneficiare delle ferie estive da parte del personale, ha incaricato il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile di elaborare un piano che, già a partire dalle prossime settimane, preveda la rotazione dei dirigenti medici al fine di garantire la piena funzionalità del servizio di Pediatria in tutti i presidi ospedalieri.

Da maggio ci sono diversi ordini di servizio per Vittoria e Modica dei medici dell'ospedale di Ragusa.