Per la Protezione ambiente il mare siciliano è 14esimo in Italia

Ragusa - Associazione che vai, classifica che trovi. Come quella appena diffusa dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente sulla base del monitoraggio effettuato dal personale delle Agenzie regionali e delle province autonome, insieme all'Ispra. Già avevano destato polemiche le Bandiere Blu 2022, che quest'anno hanno piazzato la Sicilia in nona posizione: quest'ultima rilevazione la pone addirittura al 14esimo posto dietro regioni come Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia dove un altro po' non si vede manco il fondale! Se entri in acqua, i piedi spariscono.

La stramba classifica SNPA ha pretese di scientificità, pur prendendo in considerazione appena un paio di parametri: in laboratorio sono analizzati i campioni per la determinazione della carica batterica, calcolata rispetto a valori soglia di due parametri microbiologici: enterococchi intestinali ed escherichia coli, indicatori di inquinamento di origine fecale. I dati, fa sapere l'organizzazione, fanno riferimento al quadriennio 2018-2021, resteranno in vigore per tutta la stagione balneare 2022 ed esulano dalla balneabilità estiva essendo raccolti mensilmente durante tutto l'anno.

Sul gradino più alto del podio c'è la Puglia, con il 99% di acque eccellenti; seguita da Sardegna (97,6%) e Toscana (96%). Quindi Emilia-Romagna (93,8%), Veneto (91,4%), Friuli (90,9%), Marche (89,8%), Basilicata (86,7%), Liguria (86,3%), Calabria (85,5%), Lazio (84,1%), Molise (83,3%), Campania (82,8%) e finalmente Sicilia (80,6%). Ultimo l'Abruzzo, con il 71,9%. Va detto che la hit-parade prende in considerazione anche laghi e fiumi: evidentemente saranno questi, con i loro depuratori inefficienti, a penalizzare tanto la Sicilia, che quanto a mare - non per campanilismo - ha ben pochi rivali. Forse questi topi di laboratorio farebbero bene, ogni tanto, a mollare il microscopio e a venire a vedere dal vivo, con i loro occhi, che splendido mare circonda l'Isola.