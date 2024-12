Milano - Riparte il Milano-Parigi con Trenitalia da aprile 2025. Il tunnel ferroviario del Frejus, chiuso da fine agosto 2023 a causa di una frana nella parte francese, ha tenuto bloccata la linea Torino-Lione per un anno e mezzo. Ma tra il 15 e il 30 marzo 2025 dovrebbe riaprire facendo ripartire il traffico dei treni ad alta velocità tra la Francia e l’Italia. E dunque Trenitalia, che ha sperimentato la tratta Milano-Parigi da dicembre 2021 fino alla chiusura del traforo (con un invidiabile tasso di riempimento medio nelle tratte francesi dell’83% e un milione di passeggeri nel primo anno), si appresta a riprendere i servizi ferroviari che al momento si fermano a dieci viaggi al giorno sulla Parigi-Lione (qui il reportage a bordo del treno del Corriere della Sera) - 5 in una direzione, 5 in un’altra - e proseguono nella stagione invernale fino a Chambery, meta turistica.