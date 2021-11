Sicilia, terze dosi anche senza prenotazione: quanto dura il green pass 3?

Ragusa - Via libera da oggi alla terza dose per tutti gli over 40 che hanno ricevuto il richiamo anti Covid almeno sei mesi fa: il cosiddetto booster rinnoverà in automatico il green pass degli italiani. Resta da stabilire per quanto tempo: se per altri 6-9 mesi, durata a cui il governo vuole ridurre anche il certificato rilasciato dopo la seconda iniezione; o se a tempo indeterminato. Per quest’ultima eventualità è ancora troppo presto: dipenderà dall’andamento della pandemia in Europa e da quanto la nuova somministrazione allungherà la coperta anticorpale nell’organismo.

Per il momento, li libererà dall’ansia di eventuali restrizioni durante le feste di fine anno: d’ora in poi, infatti, le limitazioni delle zone gialle, arancioni e rosse riguarderanno soprattutto i no vax. In Sicilia basterà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi oppure fissare un appuntamento online, selezionando l'apposito banner del sito regionale dedicato alla campagna vaccinale. Il medico vaccinatore in loco, o il sistema telematico in Rete, verificheranno chi rientra nel target 40-59 anni con le tempistiche previste.

Chi ha ricevuto il monodose Janssen, se sono già trascorsi 6 mesi dall’unica somministrazione, può prenotarsi o recarsi altrettanto direttamente in qualsiasi hub – a prescindere dall’età - per ricevere il booster Pfizer o Moderna. Ricordiamo che è possibile prendere appuntamento anche al telefono, chiamando il numero verde 800.00.99.66, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18, indicando codice fiscale, numero di tessera sanitaria e cellulare.