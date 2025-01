Modica perde anche la stella Michelin

Modica - I temi sono due. E sono il depauperamento del centro storico di Modica e l'insostenibilità della Stella Michelin. Partiamo dalla notizia: Accursio Craparo ha annunciato che chiude il ristorante "Accursio", una stella Michelin, per concentrarsi sulla trattoria Radici, di poco lontana.

Ragusanews aveva sentito Accursio il 27 dicembre scorso ma nella sua intervista al nostro giornale non ha voluto sbilanciarsi anticipando una decisione già presa. Ma il tema, come ripetiamo, non è la scelta imprenditoriale di un singolo, quanto una crisi di sistema, anzi, due crisi di sistema. Un modicano ha commentato qualche giorno fa che se chiudesse un noto negozio di abbigliamento potremmo scrivere in maniera definitiva che Modica ha chiuso. Lunga vita ovviamente al negozio, e ai negozi di Modica bassa ma c'è un problema legato ai cari affitti che non può essere sottaciuto. E non vogliamo far entrare nella riflessione quella del degrado e dell'ordine pubblico, laddove tutti si sono affrettati qualche settimana fa a scrivere che la bomba carta esplosa vicino al Municipio non era una bomba carta. E cosa era, visto che l'hanno sentita alla Sorda e a Modica Alta?

Secondo punto. Sono molti gli chef stellati in Italia che rinunciano al riconoscimento, perchè la stella è insosetnibile da mantenere in termini di costi di personale, servizio, cantina, qualità della materia prima. Da questo punto di vista non ci sentiamo di biasimare nè la scelta di Accursio nè quella di Claudio Ruta, che ancor prima a ragusa aveva rinunciato alla stella. Si mangia bene anche senza.

Quanto agli altri, ben sappiamo come spesso il vero business non sia nel ristorante e nel conto salatissimo che si paga a fine pranzo, ma nel contorno di brand e e di televisione che ci sta attorno. Quanto a Modica, città borghese che alla propria fama e al proprio buon nome ci tiene e assai, la notizia è che la comunità perde il ristorante stellato, quello stesso che fu a palazzo Failla, oggi in vendita all'asta per 300 mila euro, e poi diventato