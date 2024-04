Terminato il restauro della statua di Bellini in piazza Stesicoro

Catania - Il monumento di piazza Stesicoro dedicato al “cigno” catanese Vincenzo Bellini è stato liberato finalmente dalle impalcature che lo hanno coperto in questi mesi per i lavori di restauro. L’opera -realizzata dallo scultore Giulio Monteverde nella seconda metà dell’800 e restaurata grazie un intervento voluto dalla giunta Trantino – è stata riconsegnata alla città. L’intervento di rigenerazione curato nella fase progettuale e di esecuzione dai tecnici dell’assessorato comunale ai Lavori Pubblici, è stato finalizzato al recupero di tutti i materiali costitutivi del monumento, danneggiato in più punti dall’usura del tempo e dallo smog cittadino.

In marmo bianco, è alto quindici metri. Sul basamento poggiano sette gradini, a indicare le note musicali. Alla sommità della scala è posta una statua del grande compositore catanese seduto su una sedia. Ai quattro lati della colonna ci sono quattro statue come allegoria delle sue opere più celebri: Norma, I puritani, La sonnambula e Il pirata. L’esecuzione dei lavori è stata affidata a esperti maestri restauratori che hanno utilizzato tecniche di salvaguardia e valorizzazione del monumento in ogni sua parte.