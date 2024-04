Despar torna in tv con la campagna "Conta su di noi"

Despar torna in comunicazione con il secondo flight dell’anno della campagna di comunicazione “Conta su di noi” che sarà on air dal 28 aprile con un media mix articolato che coinvolge TV, radio, piattaforme online e canali social. Lo spot incentrato sul messaggio di qualità e convenienza del prodotto a marchio torna in onda in TV per due settimane consecutive in formato da 15’’ sulle reti RAI, Mediaset e Sky nei momenti di maggior traffico televisivo della giornata con circa 700 passaggi. Al mezzo televisivo tradizionale si aggiungono le TV connesse con una programmazione geotargetizzata, oltre che all’interno dell’offerta degli online video e delle piattaforme on demand. La campagna sarà poi diffusa sui canali social con un’attività di sponsorizzazione su Facebook e Instagram.

Lo spot “Conta su di noi” torna inoltre in radio nel periodo compreso tra il 5 e l’11 maggio sulle principali emittenti radiofoniche nazionali, con oltre 700 passaggi su realtà di primario livello di ascolti. Elemento chiave del concept della campagna è il racconto del prodotto a marchio Despar, tratto distintivo dell’offerta dell’Insegna, che rappresenta la perfetta sintesi tra qualità e convenienza. Questo messaggio sarà ulteriormente ribadito, all’interno dello spot TV, attraverso il codino promozionale “Risparmio Super” che racconta la promozione su un paniere di prodotti della linea a marchio Despar attiva nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di tutta Italia fino all’11 maggio.

Ombretta Putzu, Responsabile Marketing e Comunicazione di Despar Italia, ha commentato: “Crediamo molto nell’importanza della comunicazione per costruire un legame sempre più stretto e di fiducia con i clienti e per raccontare la nostra proposta di prodotti a marchio che rappresenta il tratto peculiare della nostra offerta. Con le sue 16 linee e oltre 4.700 referenze che permettono di soddisfare ogni esigenza di spesa, il prodotto a marchio Despar è sempre più apprezzato dal consumatore che in esso trova il giusto compromesso tra qualità e convenienza. Con questo nuovo flight di comunicazione puntiamo dunque a coinvolgere un pubblico sempre maggiore a cui raccontare i vantaggi e le peculiarità della nostra offerta e l’affidabilità di Despar come partner per la spesa quotidiana”.