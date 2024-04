Giovani promesse equestri brillano al Progetto Sport 2024 ad Augusta

Augusta - Il 20 e 21 aprile, il maneggio ADIM di Augusta è diventato il teatro di un evento significativo nel panorama dell'equitazione giovanile e non solo: il Progetto Sport 2024. Questo evento ha visto la partecipazione di molte giovanissime amazzoni ragusane della Società Ippica Ragusana tra cui Elena Arezzo, Azzurra Migliorisi, Lisa Orecchio, Annablu Pluchino, Carlotta Gurrieri, Martina Mazzone, Sofia Andrea Agosta e Alessandra Campo.

Le atlete insieme ai loro cavalli hanno dimostrato talento e dedizione in questo sport affascinante e competitivo. Le gare, che si sono svolte in un'atmosfera di entusiasmo e sana competizione, hanno messo in luce le abilità e l'impegno di queste giovani atlete. I risultati ottenuti sono stati notevoli, con performance che hanno evidenziato non solo le loro capacità individuali ma anche il duro lavoro di preparazione svolto nei mesi precedenti da Mario Scribano, pilastro dell’equitazione siciliana e della giovane Matilde Boscarelli. Le giovani amazzoni hanno e raggiunto risultati lusinghieri, tutte hanno conseguito piazzamenti significativi nelle rispettive categorie contribuendo al successo generale dell'evento.

La giovanissima ed esperta amazzone Elena Arezzo si è distinta, salendo sul podio con una performance che ha combinato eleganza e precisione. La sua abilità nel gestire le situazioni di gara e la sua connessione con il cavallo sono state evidenti, facendola emergere come una delle figure promettenti nel mondo dell'equitazione giovanile. Azzurra Migliorisi ha conquistato il primo posto nella categoria di appartenenza, dimostrando una sinergia eccezionale con il suo cavallo e una grinta che fa ben sperare. Alessandra Campo ha ottenuto un terzo posto in una delle categorie più impegnative della manifestazione.