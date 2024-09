Un fungo porcino di 4 chili a Bronte, sull'Etna

Bronte, Catania - È di oggi, martedì 4 settembre, alle 6 il ritrovamento di un fungo porcino da record. Quattro i chili tondi tondi per l’esemplare di una varietà unica e ricercatissima, il porcino dell’Etna, trovato da Maurizio Currenti nella zona di Monte Minardo nel territorio di Bronte. Currenti, appassionato fungaiolo da 37 anni, cioè quando di anni ne aveva solo 13, ha approfittato del periodo più propizio per la ricerca di funghi, ma non sperava certo nello straordinario ritrovamento già oggi.

«Sono circa dieci giorni che piove, anche se a tratti – spiega – una condizione ideale alla proliferazione dei funghi. In questo periodo la nostra zona viene invasa da tanti patiti, arrivano da Ragusa, Siracusa, perfino da Trapani. Solo chi è del posto, come me, conosce però le zone meno battute. E infatti negli anni ho trovato tanti funghi porcini, cioè la qualità più pregiata e quindi più ricercata, fino a 3 kg, anche 3,5. Diciamo che oggi ho stabilito il mio record personale, l’ho pesato prima con le mani e già l’avevo capito, ma poi la bilancia lo ha decretato: quattro chili. Non ci voglio ancora credere. Il “bottino” di oggi è di circa 10 kg di funghi, “lui” però è il vero “re” della giornata. Se tornerò alla ricerca di altri esemplari? Certamente, anche perché il periodo ideale dura solo fino a metà settembre, quindi ancora pochi giorni”. Intanto il porcino da record è già stato destinato ad una mangiata con gli amici, “tagliatelle ai funghi porcini, rigorosamente» assicura Currenti.