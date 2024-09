Cataloghi stampati per una strategia di marketing completa

La rinascita dell'analogico

Il digitale è la dimensione della velocità, della capacità dell’informazione di propagarsi e permeare lo spazio quotidiano delle persone. A farne le spese non poteva che essere il mondo analogico della tipografia, ovvero del supporto cartaceo. L’informazione sulla carta si muove più lentamente rispetto a quella che viaggia impalpabile nella rete, perché deve seguire i tempi umani per muoversi nello spazio reale.

Ma nonostante la costante pressione del digitale, il mondo analogico continua a sopravvivere, perché offre il piacere delle cose che durano, tangibili, il calore degli oggetti che nascono dal lavoro umano, dei quali è possibile apprezzare la buona fattura.

Ecco allora che c’è chi continua a preferire i libri cartacei agli ebook e addirittura chi preferisce i vinili alla musica smaterializzata e dispersa nei server. Anche il mondo del lavoro ha vissuto, e vive tutt’ora, un rinnovato interesse per il mondo analogico e sono sempre più in aumento aziende e liberi professionisti che prediligono farsi conoscere attraverso cataloghi cartacei.

Questo perché, nonostante lo spazio digitale dei social e di Internet consenta un flusso di informazioni sterminato e rapidissimo, capace di raggiungerci in ogni luogo e in ogni momento, il supporto cartaceo continua a offrire vantaggi interessanti derivanti dalla notevole efficacia e dalla grande versatilità.

L'importanza di una campagna marketing completa: i cataloghi stampati

Inoltre stampare cataloghi online è veramente molto semplice, motivo per cui sempre più aziende e liberi professionisti scelgono di mettere in campo strategie di marketing complete, ovvero capaci di sfruttare canali di diffusione diversi, come Internet e social da un lato, e cataloghi cartacei dall’altro.

I cataloghi stampati sono oggetti tangibili e duraturi, che possono essere sfogliati e consultati nel tempo, e la cui permanenza fa sì che siano sempre sotto lo sguardo di vecchi e potenziali nuovi clienti.

Un catalogo cartaceo è fondamentale per tutte le aziende intenzionate a far conoscere se stesse, il proprio progetto e i prodotti che offrono al mercato. Attraverso un catalogo stampato le aziende possono mantenere contatti solidi col proprio pacchetto clienti e contemporaneamente accrescere la propria visibilità cercandone di nuovi. Una strategia di marketing non può dirsi completa se non prevede, oltre al marketing digitale legato al mondo dei social e di Internet, anche cataloghi stampati attraverso i quali far conoscere i valori dell’azienda e legarli in questo modo a un’immagine e a un’estetica originali e immediatamente riconoscibili.

Il potere delle immagini

Questo perché il successo di un’impresa passa anche attraverso le immagini: la crescita di un’azienda si genera ovviamente dalla qualità dei prodotti e dei servizi che offre alla clientela, la quale, razionalmente, valuta e sceglie in base alle proprie esigenze; ma il successo duraturo è molto spesso legato anche alla capacità di un’azienda di legarsi a un immaginario attraverso un’estetica che la renda ben riconoscibile all’interno della concorrenza. L’immagine ha una corsia di accesso preferenziale nella nostra mente ed è in grado di restare impressa a lungo nella memoria, da qui l’importanza strategica di offrire diffondere l’immagine aziendale anche attraverso materiale pubblicistico su supporto cartaceo.