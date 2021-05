Vaccini, Musumeci sfida Figliuolo: domani via alle prenotazioni per over 50

Ragusa - Il presidente della Regione Nello Musumeci forza la mano e in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans mostra le due lettere spedite in aprile al generale Francesco Paolo Figliuolo per chiedere la vaccinazione agli over 50 e nelle isole minori e annuncia la propria disobbedienza: "Figliuolo chiede che prima siano completati gli over 80 e siamo d'accordo, ma non abbiamo strumenti coercitivi per convincere chi non vuole. Quindi da domani apriamo la prenotazione per chi è nato nel 1971 o prima e nel weekend vaccineremo i maggiorenni nelle isole di Lampedusa e Linosa. A seguire procederemo con tutte le altre". Il governatore siciliano se la prende, in particolare, con i vaccini anti Covid "tenuti nei frigoriferi per mesi e mesi" a causa di una psicosi AstraZeneca provocata da decessi "che i media hanno collegato al vaccino, ma il collegamento si è rivelato infondato".

Musumeci non ne vuol sapere di aspettare di mettere in sicurezza le fasce piu' anziane, come richiesto dal commissario per l'emergenza, prima di allargare la campagna da fine mese. Non ha intenzione di restare ancora in fondo alla classifica nazionale delle somministrazioni e di andare ad acchiappare i "latitanti" del vaccino, che a loro modo stanno contribuendo a rallentare l'uscita dell'Isola dalla zona arancione. Dunque da mercoledì 5 maggio tutti i siciliani dai 50 anni in su’ potranno prenotarsi secondo le diverse modlaità a disposizione: tramite il sito delle Poste prenotazioni.vaccinicovid.gov.it; il portale www.siciliacoronavirus.it; il numero verde gratuito 800.00.99.66; gli sportelli Postamat e l’agenda dei portalettere, in via diretta. Per ogni dettaglio vi rimandiamo alla nostra guida alla campagna vaccinale siciliana.