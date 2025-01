Vaticano, ok alla validità giuridica dell’inchiesta per la causa di beatificazione di Nino Baglieri

Modica - Va avanti la causa di beatificazione del modicano Nino Baglieri: il 21 gennaio 2025, infatti, è stata trasmessa al Postulatore Generale per le Cause dei Santi della Famiglia Salesiana, don Pierluigi Cameroni, la comunicazione che il Dicastero delle Cause dei Santi, nel suo Congresso ordinario dell’8 gennaio 2025, firmato dal Prefetto Cardinale Marcello Semeraro e dal Segretario Mons. Fabio Fabene, ha dato la validità giuridica all’inchiesta diocesana per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Antonino Baglieri (Modica 1 maggio 1951 – 2 marzo 2007), volontario con Don Bosco (CDB).

Lo riporta il sito della Diocesi di Noto.

Questo a seguito della verifica svolta circa gli aspetti formali degli atti processuali e la consistenza dell’apparato probatorio: numero e qualità dei testimoni, documenti raccolti. Il Postulatore Generale sottolinea che “questo è un grande traguardo, frutto del lavoro svolto dai membri del Tribunale diocesano e da quanti hanno dato il loro contributo, in particolare dalla Commissione storica e dal Vice Postulatore”. È una tappa salutata con gioia da Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, insieme a tutta la diocesi, dalla famiglia del Servo di Dio e dalla Famiglia Salesiana della Sicilia. Il Postulatore Generale chiederà ora al Dicastero delle Cause dei Santi di nominare un Relatore che guiderà nella preparazione della “Positio super virtutibus” del Servo di Dio, che sarà redatta dalla dott.ssa Lodovica Maria Zanet, collaboratrice della Postulazione.

L’Inchiesta diocesana si è svolta nella curia vescovile di Noto dal 2 marzo 2014 al 5 maggio 2024.