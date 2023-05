All’asta gli automobilia di Mauro Forghieri

Modena - Un poster con dedica di Clay Regazzoni. Una foto con Lauda, un’altra con Villeneuve, altre ancora con Scheckter, Tambay, Pironi… Il libro di Enzo Ferrari con dedica al grande ingegnere, progettista e direttore tecnico della Scuderia Ferrari dal 1962 al 1971 e dal 1973 al 1984. E ancora tanti altri oggetti legati alla memoria dell’uomo che a Maranello contribuì in modo determinante ai sette titoli mondiali Costruttori e ai cinque Piloti: caschi, giacconi, modellini, orologi, fermacarte… Automobilia e non solo, perché saranno proposti anche mobili, dipinti, oggetti d'arredamento. Tutto sarà battuto all'incanto dalla Casa d’Aste della Motor Valley, il 27 maggio 2023.

Tra i lotti proposti, una medaglia d'oro massiccio di 69 grammi dono del presidente del Messico Gustavo Diaz Ortaz per la vittoria al Gran Premio de Mexico del 25 ottobre 1970. C’è poi il poster con dedica “All’Ing. Mauro Forghieri, per la gloria che le sue vetture mi hanno regalato, con amicizia”: la firma autografa è di Clay Regazzoni. Mentre la firma di Enzo Ferrari compare sul suo libro “Le briglie del successo", donato a Forghieri nel 1970. E l’annuario Ferrari del Mondiale 1975 con saluti e ringraziamento di Enzo Ferrari che lo autografa con lo stesso Forghieri. Per gli appassionati veri, anche le ricevute per l’anticipo delle spese di un viaggio a Parigi nel dicembre 1976 o il cartello con la segnalazione box, donato da amici di Mauro Forghieri per il compleanno nel 2022.

Tra i mobili, quadri e molteplici oggetti, vanno all’asta anche una piccola credenza di manifattura modenese del XVII secolo, un dipinto di Giuseppe Graziosi con nudo di donna (140x110 cm), un’opera a olio dei primi del Settecento raffigurante Castel Sant’Angelo e attribuibile a Giovanni Reder, già presente alla Galleria Pallavicini di Roma. Ma anche un dipinto del Duomo di Modena con dedica a Forghieri. A Villa Clementina, da cui provengono gli arredi (e dove si terrà la seconda asta), Forghieri ha vissuto a lungo con la moglie Elisabetta, che devolverà parte del ricavato agli enti di beneficenza che l'ingegnere, scomparso nel novembre 2022, aveva a cuore.

I lotti sono già visibili in anteprima nella sede della Casa d’Aste a Formigine, in via dell’Industria 91 (orari: martedì-venerdì, 15-18; sabato e domenica, 10-13 e 15-18). I mobili, i quadri e altri oggetti d’arredamento sono invece visibili a Villa Clementina/Forghieri (via Fossa 55, Magreta, a dieci km da Modena; il 20 e il 21 e dal 24 al 26 maggio, 15-19). Visite su prenotazione chiamando lo 0595800466. Il ricavato delle iscrizioni all’asta (50 euro per i due cataloghi) sarà devoluto alla Fondazione Hospice di Baggiovara. L’asta di antiquariato si terrà sabato 27 alle 10.30; quella di automobilia alle 15.30. Si potrà partecipare di persona prenotandosi tramite mail (aste.motorvalley@gmail.com). Ma si potranno fare offerte anche online collegandosi alle piattaforme Liveauctioneers, Drouot, Bidspirit.