Papamobile, Mercedes regala classe G elettrica a Bergoglio. Papa Francesco: Voglio gli operai

Città del Vaticano - Costruita a mano. E Papa Francesco ha voluto gli operai.

Papa Francesco farà il giro di Piazza San Pietro a bordo di una nuova papamobile. In occasione dell'Anno Santo 2025, la casa automobilistica Mercedes-Benz ha consegnato oggi pomeriggio, mercoledì 4 dicembre, al Pontefice una auto scoperta Classe G completamente elettrica prodotta appositamente per lui. La delegazione di Mercedes ha potuto incontrare il Papa in Vaticano per la consegna della vettura. Francesco ha espressamente richiesto che fossero presenti i lavoratori direttamente coinvolti nella produzione. Il gruppo era guidato da Ola Källenius, CEO del Gruppo Mercedes-Benz, e da altri rappresentanti di alto livello del Gruppo, giunti dalla Germania appositamente per l'occasione.

Il veicolo è basato sulla nuova Classe G elettrica con trazione integrale. È stato progettato appositamente per la velocità ridotta a cui Francesco viene normalmente condotto in Piazza San Pietro durante le udienze pubbliche.

Rispetto alla Classe G normale, il tetto è stato rimosso. In caso di pioggia o di cattive condizioni atmosferiche, un tetto a scomparsa protegge gli occupanti. Sul lato destro, il portellone posteriore è stato convertito in cerniere controrotanti, mentre il lato sinistro è stato interamente saldato. Come le precedenti papamobili, il veicolo è di colore bianco e porta la targa SCV1 (“Stato della Città del Vaticano”). Dopo la consegna delle chiavi, Francesco ha ricevuto i dirigenti e i lavoratori per una breve udienza privata.

Costruita a mano

La Classe G per Papa Francesco è stata realizzata a mano. Al posteriore il sedile a panchetta è stato sostituto da una poltrona singola posizionato centralmente e regolabile in altezza. Questo sedile girevole consente di muoversi in modo flessibile e di rivolgersi al pubblico da diverse angolazioni, mentre dietro al posto centrale, sono state integrate due sedute singole a sinistra e a destra per ulteriori passeggeri. Il tetto è stato rimosso, ma in caso di pioggia o condizioni meteorologiche avverse è possibile montare un hardtop. Il colore è sempre lo stesso: il classico bianco perla.

Mercedes, quasi un secolo di auto per i Papi

Da 96 anni Mercedes-Benz produce veicoli per il Papa. Il primo fu una Nürburg 460 Pullman Saloon per Papa Pio XI seguito da alcuni modelli personalizzati che in molti ricordano. Dalla 300 Landaulet a passo lungo di Giovanni XXIII alla 600 Pullman di Paolo VI fino alla G 460 di Giovanni Paolo II, seguita dalla G 500 utilizzata da Benedetto XVI e, fino a oggi, da Francesco. La nuova papamobile ha quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota, la cui elettronica è stata specificamente tarata, secondo quanto dichiarato, per lo scopo speciale dei viaggi lenti in occasione di manifestazioni pubbliche.