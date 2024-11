Jaguar cambia immagine e per scommettere sul lusso elettrico nasconde l’iconico giaguaro Leaper

Delle Jaguar che conosciamo dobbiamo dimenticarci tutto. Compreso il logo con il mitico giaguaro che dal 1945 balzava sui cofani (più o meno lunghi) di tutti modelli inglesi. E’ il “leaping Jaguar” o più semplicemente “the leaper”, un simbolo eloquente come pochi ideato dal fondatore del brand, William Lyons. Le nuove Jaguar che vedremo dal 2026 in avanti saranno completamente diverse nelle forme, nelle prestazioni e nelle sembianze del marchio. Che si trasformerà in una parola, j a g u a r scritta per esteso e con un lettering inedito.

In attesa di vedere le nuove auto promesse come “rivoluzionarie” (dal 2026), Jaguar ha svelato ufficialmente la cosiddetta visual identity del brand.

Che parte dal nome, scritto con un font dedicato molto minimale e sovrapposto ad un motivo grafico lineare che ricorda idealmente una griglia. Scriviamo idealmente perché sulle nuove Jaguar di griglie fisiche ce ne saranno ben poche essendo le auto solo elettriche. L’altra novità è il marchio-logo in cui il giaguaro è stato sostituto da un gioco di “j” contrapposte. L'effetto estetico ricorda l'emblema dei marchi di extra lusso, cioè esattamente quello Jaguar ambisce a diventare.

E il giaguaro? Abbiamo detto che sparirà dal cofano e dall'emblema del marchio, ma in realtà dovrebbe essere ancora utilizzato sullo sfondo di una trama a righe orizzontali. Da notare il cambio della direzione del balzo, non più da destra a sinistra, bensì in avanti. Dove lo vedremo? Secondo i designer verrà utilizzato come rifinitura o tocco finale in quanto "codice espressivo e un segno di un'opera compiuta". Da capire se si intende la marchiatura di elementi tecnici (ad esempio la copertura del motore) o il nuovo volante.