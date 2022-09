Civm, il comisano Samuele Cassibba vola verso il gran finale di stagione

Comiso - Bilancio positivo per Samuele Cassibba (foto) che dopo un periodo di apprendistato sulla nuova Nova Proto V8 2000 ha trovato competitività già nelle prime gare disputate. Raccolta dati, test in gara ed è stato subito feeling con l’auto, nei confronti della quale occorre, come lui stesso ha sottolineato, raggiungere una fiducia a 360°. Un miglioramento graduale che l’ha visto firmare il primato alla Catania Etna in gara 2, e l’esaltante 5° posto alla 57° edizione del Trofeo Luigi Fagioli di Gubbio, nel primo confronto con i big del tricolore alla prima finale del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Adesso è pronto al gran finale della stagione Tricolore per i due appuntamenti siciliani della “Monte Erice” che si disputerà questo fine settimana, una gara molto apprezzata che ogni anno richiama una grande affluenza di iscritti, e a seguire la “Coppa Nissena” che quest’anno celebra il centenario con un ricco programma di eventi. Oltre ad essere finali del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) con coefficiente 1,5, sono prove valide per il Trofeo Italiano Velocità Montagna sud (TIVM) e per il Campionato Siciliano, con coefficiente 2, l’apprezzata serie promossa dalla delegazione regionale.

“Erice è una strada dal fondo molto scivoloso, caratterizzata da vari tornanti, tratti veloci e tratti lenti - dichiara il giovane pilota comisano al portale sportivo Sevenpress -. Quindi un tracciato abbastanza misto, molto affascinante, sia per il tipo di percorso che per la location con la vista panoramica, oltre al coinvolgente traguardo posto all’entrata della cittadina medievale. La Coppa Nissena è caratterizzata da una strada molto veloce, in cui c’è tanta aderenza, dove la velocità media è molto più alta, dove si tiene tanto, e occorre tanta percorrenza in curva e molta conoscenza del mezzo.” Cassibba chiuderà la stagione delle salite siciliane con la “Monte Iblei”, in programma dal 7 al 9 Ottobre.