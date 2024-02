L'auto più rubata in Italia è la Panda, tra i Suv il Rav4

L'auto più rubata in Italia è la Panda. Fra i Suv il più rubato è il Toyota Rav4.

Il fenomeno dei furti d'auto in Italia sembra inarrestabile. Nel 2023, i furti sono stati il 5% in più rispetto al 2022 e sono avvenuti, soprattutto, nelle regioni del Centro e del Sud Italia, con i Suv che hanno superato il 50% del totale.

Complessivamente, 9 episodi su 10 avvengono in quattro regioni a bollino rosso, in cui questa piaga assume dimensioni uniche a livello europeo: -Campania (quasi 1 furto su 3 avviene qui), -Lazio (24%), -Puglia (20%), -Lombardia (14%).

Fiat Panda, la più rubata

Tra le vetture, la top five dei modelli più «attenzionati» vede nell’ordine



1. Fiat Panda,

2. Fiat 500,

3. Citroen C3,

4. Lancia Ypsilon,

5. Smart Fortwo.



A parte l’ultima si tratta di vetture che sono stabili anche ai vertici delle vendite del nuovo.



Per i Suv, il primato negativo è detenuto da Toyota RAV4. Ecco la classifica:



1. Toyota RAV4

2. Toyota C-HR

3. Fiat 500X

4. Jeep Renegade

5. Peugeot 3008.



In questo caso, è una sorpresa perché i due modelli giapponesi sono fuori dalla top 30 del nuovo.