Bonus auto, incentivi anche su auto usate

Roma - Via libera agli incentivi sull'usato e inclusione delle Euro 5 nella rottamazione per i redditi bassi. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

«Il decreto prevede che alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, auto usate con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo fino a 25.000 euro, sarà riconosciuto un contributo di 2.000 euro se è contestualmente rottamata una vettura di classe fino a Euro 4», ha spiegato Urso in un'intervista a Quattroruote.

L'estensione alle Euro 5 della platea di auto rottamabili sarà riservata a chi avrà un Isee inferiore a 30mila euro e solo a fronte dell'acquisto di una vettura elettrica o plug-in, ossia con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, ha aggiunto.