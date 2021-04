Sirmione, col Ferrari dentro al Lago di Garda: sfottò sui social

Sirmione - «Il primo bagnetto a Sirmione o voleva risparmiare i soldi del lavaggio auto?». È solo uno dei tanti post ironici pubblicati su Facebook per commentare la tragicomica disavventura capitata ieri nella località turistica bresciana: una Ferrari finita dritta nel Lago di Garda, perché fermata senza freno a mano e col motore in folle. Il proprietario, che era all’interno, non ha riportato conseguenze anche perché il bolide è caduto in un punto in cui fortunatamente l’acqua non è alta, vicino alla spiaggia Brema. La macchina è stata poi ripescata da un carro attrezzi. «Non c’entra nulla l’invidia - commenta un altro utente -, meglio che sia capitato al proprietario di una Ferrari che a un povero cristo come me che acquista un utilitaria di 15.000 euro in 2.500 rate!».