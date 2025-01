Acqua calda, limone, zenzero e miele, la bevanda per star bene e in salute

Acqua calda, limone, zenzero e miele. È la bevanda da bere al mattino a digiuno, appena svegli per stare bene e in salute. La bevanda è un antinfiammatorio naturale, un diuretico e una fonte preziosa di vitamine per rafforzare il sistema immunitario. I nutrizionisti raccomandano sempre di inserire nella propria dieta alcuni alimenti proprio per gli effetti benefici che questi hanno sul nostro organismo. Limone, zenzero e miele sono assolutamente tra questi.

È un vecchio rimedio della nonna quello di assumere acqua e limone al mattino per combattere la gastrite, l’acidità e il reflusso gastroesofageo. Un bicchiere la mattina di acqua calda, limone, miele, zenzero aiuta l’idratazione del corpo, la digestione e l’appetito, assunto almeno un quarto d’ora prima di fare colazione. Gli allergici al nichel, oltre a ripulirsi dal metallo, trovano sollievo per i problemi di reflusso gastroesofageo, poiché la bevanda aiuta a tenere a bada l’acidità. È il bibitone preferito dall'attrice Jennifer Aniston, che a 55 anni mantiene un'ottima forma fisica.

Zenzero

Lo zenzero ha azione antinfiammatoria, antidolorifico, antiemetica, epatoprotettrice ed inoltre impiegato per stimolare l’appetito, favorisce la digestione, allevia il senso di nausea d aiuta contro la diarrea. Inoltre, accelera il metabolismo; favorisce l’attività degli enzimi digestivi e controlla i livelli di colesterolo e glicemia nell’organismo. La radice dello zenzero è un utile rimedio contro tosse, raffreddore, mal di testa e influenza, dolore e la stanchezza fisica; previene e cura raffreddore e mal di gola. Allontana il rischio di ammalarsi di alcuni tipi di tumore e, dato il suo effetto anticoagulante, evita la comparsa di trombi. Gli effetti dello zenzero aumentano in combinazione con il limone. Il potere antinfiammatorio dello zenzero è incrementato dall’alto contenuto di vitamina C presente nel limone.

Limone

Il succo di limone contiene vitamina B e C, minerali, antiossidanti e potassio. Il potassio favorisce la diuresi, grazie anche all’acido antisettico che contribuisce a favorire l’eliminazione di tossine svolta da fegato e reni. La vitamina C in esso contenuta e l’olio essenziale presente nella scorza, rafforzano il sistema immunitario che può combattere meglio virus, batteri o altri patogeni, aiutandoci a prevenire i raffreddori e tosse Il limone, con l’aiuto dei suoi antiossidanti elimina tutte le cellule morte e stimola la produzione di collagene, che rigenera e purifica la pelle, migliorando l’aspetto della pelle. Rallenta l’invecchiamento, migliora la circolazione sanguigna ed è antitumorale. Le fibre, le vitamine B e C, i minerali e gli antiossidanti che compongono questo agrume sono efficaci per accelerare il metabolismo, migliorare la digestione e, quindi, la perdita di peso con un consumo regolare.

Miele:

il miele ha un’azione antibatterica, soprattutto in soluzione, apportando benefici all’apparato respiratorio. È energia allo stato puro per la presenza di sali minerali, enzimi e glucidi che danno subito energia al corpo senza bisogno di digestione, molto utile quando ci sentiamo stanchi e affaticati.

Come preparare acqua calda con limone e miele zenzero

Scaldare un bicchiere di acqua in un pentolino o al microonde una ventina di secondi. Un cucchiaino di miele, succo di mezzo limone, una punta zenzero in polvere o, se lo preferite, fresco. Per chi non è allergico, anche una puntina di cannella che aiuta la stabilizzazione degli zuccheri.

Come assumere acqua calda zenzero limone, miele

La mattina per depurare il nostro organismo dal nichel, accelerare il metabolismo, abbassare il colesterolo, perdere peso e avere una carica mattutina alta.