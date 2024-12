Dieta «oatzempic», che cos'è l'alternativa all'Ozempic per perdere peso

Si chiama dieta «oatzempic» ed è l'alternativa più economica e disponibile a Ozempic, il farmaco creato per il diabete che molte persone, specialmente negli Stati Uniti, hanno assunto off label per i suoi effetti dimagranti.

Un nuovo fenomeno alimentare dal nome intelligente, diventato rischiosamente di tendenza su TikTok, che lascia intendere come un semplice frullato a base di avena (oat) possa aiutare le persone a perdere rapidamente molto peso (fino a 18 chili in due mesi, a detta di alcuni influencer di TikTok).

Il frullato si prepara mescolando 1/2 tazza di avena, 1 tazza di acqua, una spruzzata di lime e magari un pizzico di cannella o altri agenti aromatizzanti, e si assume come primo pasto della giornata, spesso dopo aver digiunato, seguito poi da normali pasti.

Nonostante il nome e la viralità raggiunta, la bevanda oatzempic è tuttavia ben lontana dall'Ozempic (semaglutide), farmaco basato sul peptide 1 simile al glucagone (GLP-1) approvato solo per la gestione del diabete di tipo 2 ma utilizzato off-label anche per la perdita di peso. Che relazione ci sarà mai tra l’avena e i GLP-1 soggetti a prescrizione? Praticamente nessuna, a parte il gioco di parola e il fatto che le fibre - come anche l'avena - siano alimenti che, in generale, favoriscono la produzione naturale di GLP. A detta degli esperti, la bevanda non sembra peraltro avere alcuna efficacia specifica riguardo alla perdita di peso. Sappiamo che un veloce dimagrimento è la conseguenza naturale di una forte restrizione calorica e sappiamo pure che è sempre sconsigliato farlo, poiché non è un metodo sano, né sicuro. Soltanto una restrizione calorica graduale determina un risultato certo e persistente nel tempo, mentre un dimagrimento rapido può causare perdita del tessuto muscolare, caduta dei capelli, alterazioni del sistema regolatorio della temperatura corporea e irritabilità. Ma c'è di più: nonostante l'alto contenuto di fibre presente nell'oatzempic, la bevanda è carente di alcuni nutrimenti fondamentali per l'organismo, come le proteine, i grassi buoni, le vitamine e i minerali.

Un articolo apparso sulla piattaforma scientifica Medscape Medical News ha preso in esame la questione e con l'aiuto di due esperte di nutrizione ha messo in discussione non soltanto l'efficacia di tale dieta, ma anche come, nel caso delle persone con diabete, può persino rivelarsi pericolosa.

«Se è vero che l'avena è particolarmente ricca di fibre solubili e che gli alimenti ricchi di fibre possono aumentare la produzione naturale di GLP, gli studi sono contrastanti sul fatto che ciò accada quando si mangia l’avena», ha spiegato Caroline West Passerrello, coordinatrice della School of Health and Rehabilitation Sciences presso l'Università di Pittsburgh. «L’alto contenuto di fibra solubile di beta-glucano nell’avena e l’acido citrico che sopprime l’appetito nel lime possono potenzialmente favorire una diminuzione dell’appetito e un aumento della sazietà. Ma una ciotola di farina d’avena, anche se non così trendy, probabilmente produrrà gli stessi risultati».

Il caso delle persone con diabete di tipo 2

Se adottata da persone con diabete di tipo 2, questa dieta a base di oatzempic può potenzialmente causare danni. «La dieta e il farmaco non sono simili nel meccanismo d’azione o nella forza delle prove scientifiche a sostegno del loro ruolo nel diabete e nella gestione del peso. Non ci sono prove che questa miscela fornisca gli stessi risultati degli agonisti del GLP-1», ha inoltre evidenziato su Medscape Emma Laing, docente di dietetica presso il College of Family and Consumer Sciences dell'Università della Georgia ad Athens. «Una rapida perdita di peso è insostenibile e può essere dannosa, mentre frequenti picchi di zucchero nel sangue possono danneggiare adulti e bambini con diabete», spiega l'esperta. «Sebbene l'oatzempic fornisca beta-glucano dall’avena e acido citrico dal succo di lime, mancano proteine, grassi sani e altre vitamine e minerali che migliorano il contenuto di nutrienti e stabilizzano lo zucchero nel sangue. Mantenere concentrazioni di glucosio nel sangue relativamente costanti e in un intervallo normale è fondamentale per gestire il diabete e ridurre i rischi di altre complicazioni di salute. Le fonti di carboidrati consumate da sole possono produrre maggiori fluttuazioni di zucchero nel sangue rispetto a quando combinate con proteine ​​e grassi, che rallentano la velocità di digestione dei carboidrati. Quindi, abbinare l’avena a frutta, verdura, grassi sani e fonti proteiche migliora il sapore, la consistenza e la composizione nutrizionale del piatto e può aiutare a rallentare l’aumento postprandiale della glicemia».

Le diete restrittive ed estreme, che promettono risultati rapidi, in genere «funzionano» perché favoriscono la perdita di acqua corporea e di massa muscolare. «A lungo andare, però, qualunque dieta restrittiva non può essere sostenuta e aumenta il rischio di malnutrizione, rallentamento del metabolismo per conservare energia, depressione, isolamento sociale o disturbi alimentari», conclude Laing.

Per non correre rischi per la salute facendosi attirare da pericolosi trend in hype sui social media, la dottoressa Laing ha infine incoraggiato i lettori a essere scettici nei confronti di quelle tendenze alimentari che sembrano troppo belle per essere vere. «Molti creator di contenuti e influencer non hanno la formazione né le competenze professionali per offrire validi consigli nutrizionali e i loro post potrebbero causare danni», ha detto. «Occorre invece spiegare che le esigenze nutrizionali individuali differiscono considerevolmente in base all'età, ai modelli di attività, alle condizioni di salute e ai farmaci, e che lo stile alimentare efficace di una persona spesso non va bene per un'altra. Se il sapore dell'avena incuriosisce i pazienti, probabilmente non c'è nulla di male nello sperimentare. L'importante è impegnarsi per far sì che i pasti siano adeguati in termini di calorie e contengano fonti di proteine ​​e grassi sani per prevenire picchi di glucosio nel sangue. Fondamentale, infine, far passare chiaramente un messaggio: la perdita di peso non sempre equivale a un miglioramento della salute».