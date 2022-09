Dieta e Carruba: la bevanda naturale che aiuta a perdere peso

La carruba, frutto dal sapore dolce, spiegano i nutrizionisti, è un sostituto del cacao ricco di fibre e dalle proprietà sazianti, l’ideale da inserire in una dieta per perdere peso

La stagione estiva spesso ci espone a molte tentazioni ad alto contenuto calorico. Gelati, bibite zuccherate, spuntini, cocktail... tutti questi prodotti tendono a spingere verso l'alto l'equilibrio calorico durante l'estate. Fortunatamente, esistono delle soluzioni per controllare e limitare l'aumento di peso.

Dalla carruba, la bevanda naturale che aiuta a perdere peso

Per perdere peso, "è importante chiarire che nessun alimento è dimagrante da solo", ce ne sono alcuni, in particolare, che possono aiutarci durante il processo. È chiaro che è meglio mantenere un'alimentazione sana piuttosto che mettersi a dieta, e a questo proposito parliamo di un legume che, suggeriscono gli specialisti, assunto in forma di bevanda al mattino, ci aiuta a distanziare i pasti e a evitare gli spuntini.

Si tratta della carruba (di cui Spagna è il principale produttore mondiale). "L'aspetto interessante di questo legume, infatti, sono le sue proprietà sazianti e il suo gusto dolce, che lo rendono un alimento molto versatile e quindi ottimo per chi sceglie un'alimentazione più naturale (e quindi evita alimenti molto lavorati come il cioccolato al latte, i dolci industriali o il cacao con lo zucchero). È adatto anche ai celiaci e agli intolleranti al glutine, poiché ne è del tutto privo.

Cos'è la carruba

Le carrube sono i frutti dell'albero Ceratonia siliqua, comunemente chiamato carrubo. Questi frutti sono a tutti gli effetti dei legumi, dato che il carrubo rientra nella famiglia delle leguminose (Fabaceae). Anche i frutti del carrubo sono quindi organizzati in baccelli indeiscenti, lunghi circa 15 cm e contenenti semi durissimi, rotondi e appiattiti, chiamati carati. Le carrube vengono utilizzate in ambito alimentare, sia nell'alimentazione umana che animale, ma soprattutto nell'industria alimentare come additivo. Questo ingrediente, noto anche come E410, ha la capacità di assorbire acqua fino a 50-100 volte il suo peso. Per questo motivo, la farina di carrube viene utilizzata come addensante in molte preparazioni alimentari, comprese le carni in scatola e i gelati.

Le proprietà della carruba

Anche se è noto che gli alimenti ad alto contenuto proteico sono quelli che ci mantengono sazi più a lungo, questo non è il caso della carruba, che contiene solo 0,7 g di proteine per 100 g. Nel caso di questo legume, è elevata, circa 40 g per 100 g di carruba". Inoltre, le fibre hanno un'enorme capacità di saziare l'appetito.

Come abbiamo detto all'inizio, questo ci aiuta a distanziare i pasti, a evitare gli spuntini e, di conseguenza, a "regolare la glicemia e a perdere peso"

Dieta e Carruba: la bevanda naturale che aiuta a perdere peso

Quando e come assumere la carruba?

Per quanto riguarda la preparazione della bevanda, è semplice: “Basta sciogliere due cucchiai di polvere di carruba in una tazza di acqua, latte o altra bevanda vegetale. Potete aggiungere estratto di vaniglia o cannella per cambiare leggermente il sapore e servirla calda o fredda”. La carruba è considerata un perfetto sostituto del cacao, infatti la sua polvere può essere utilizzata anche come farina ed essere impiegata nella preparazione di pan di Spagna, biscotti e altri dolci, adatti anche ai celiaci e alle persone con intolleranza al glutine.

Come potenziare gli effetti della carruba

Scegliete un latte vegetale senza zuccheri aggiunti, come il latte di mandorla: è povero di carboidrati e fornisce anche alcune proteine, che aumentano il suo effetto saziante. Possiamo ottenere questo apporto proteico anche "aggiungendo semi di chia o un piccolo cucchiaio di crema di mandorle al 100%".

In ogni caso, i miracoli non esistono. In questo senso la bevanda alla carruba potrebbe far parte di un cambiamento di abitudini e di una dieta sana, che è ciò che serve per perdere peso.