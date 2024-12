Che cos’è il «protocollo autoimmune Paleo», detta dieta Aip?

Che cos'è il «protocollo autoimmune Paleo» o, in breve, «AIP»? Cosa posso e cosa non posso mangiare con l’AIP Paleo? Che effetti ha questa dieta e come posso iniziare? In questo articolo trova risposte a queste domande e può scaricare un elenco degli alimenti consentiti. Inoltre può apprendere di più su una paziente che vive molto bene con l'AIP.

Che cos’è l’AIP Paleo?

Il «protocollo autoimmune Paleo», chiamato anche «AIP», dieta AIP o dieta Paleo, è una dieta speciale per pazienti con malattie autoimmuni. Evita alimenti che possano favorire l'infiammazione, influire negativamente sulla salute dell'intestino e alterare l'equilibrio ormonale. Ma vivere secondo il protocollo autoimmune significa anche di più. Oltre a una dieta sana, comprende anche uno stile di vita sano, con sonno sufficiente, prevenzione dello stress, esercizio fisico regolare e contatti sociali.

Il termine «Paleo» deriva da «Paleolitico» e significa «antica età della pietra». Il termine «protocollo autoimmune» proviene dall'inglese «Paleo Autoimmune Protocol» e indica una strategia che utilizza una dieta speciale e uno stile di vita sano per regolare il sistema immunitario.

Cosa posso mangiare con l’AIP Paleo?

La dieta AIP Paleo tiene conto dell'influenza dell'alimentazione sul sistema immunitario. Sono ammessi tutti gli alimenti ricchi di sostanze nutritive che non causino irritazioni e danni alla parete intestinale e non possano disturbare l'equilibrio ormonale. L'AIP è un ulteriore sviluppo della dieta Paleo. Esso limita ulteriormente il menu evitando anche gli alimenti che possano causare intolleranze. Mentre la dieta Paleo ammette ad esempio uova, patate, noci e semi, l'AIP li esclude.

Alimenti consentiti nell’AIP: Ortaggi (eccetto quelli della famiglia delle solanacee) Frutta (eccetto quella della famiglia delle solanacee) Pesce e frutti di mare Carne e frattaglie Pollame Grassi sani: olio di avocado, olio di oliva e grassi animali Alimenti lattofermentati e probiotici: crauti, kombucha, kefir d'acqua Prodotti a base di cocco: olio di cocco, acqua di cocco, crema di cocco (sono consentite anche piccole quantità di farina di cocco e fiocchi di cocco) Miele Sciroppo d'acero.

Raccomandazioni: l’apporto di fruttosio dovrebbe essere inferiore a 20 grammi al giorno, poiché un eccesso di fruttosio può penalizzare il processo di guarigione dell’intestino. Per questo motivo, per dolcificare utilizzi miele e sciroppo d'acero. Sostenga la sua flora intestinale con alimenti probiotici. Se possibile, acquisti frutta e verdura biologiche, in modo da non appesantire ulteriormente l'organismo con sostanze nocive dai pesticidi, e consumi carne proveniente da animali allevati al pascolo.

Che cosa non posso mangiare secondo l’AIP Paleo?

La dieta secondo AIP si concentra sul fornire all'organismo i nutrienti di cui ha bisogno per funzionare in modo ottimale. Vengono evitati alimenti che possano influire negativamente sulla salute dell'intestino e alterare l'equilibrio ormonale.

Alimenti non consentiti nell’AIP: Uova Prodotti lattiero-caseari Cereali Legumi Oli vegetali e zucchero raffinati Noci e semi Solanacee: peperoni, peperoncini, melanzane, patate (tranne le patate dolci), pomodori. Caffè e alcol.

Raccomandazione: non si lasci scoraggiare dagli alimenti non consentiti. Esistono innumerevoli libri di cucina AIP e centinaia di ricette con cui è possibile preparare colazione, pranzo e cena secondo l'AIP.