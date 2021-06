Come accelerare il metabolismo: i trucchi per dimagrire velocemente!

La dieta: è la chiave per accelerare il metabolismo. Scopriamo insieme i trucchi per risvegliarlo. Dopo un inverno a casa trascorso per molti di noi tra divano e cucina, una incerta primavera, l’estate è arrivata puntuale all’appuntamento, ma molti di noi non sono ancora pronti alla prova-costume.

Perdere peso è senza dubbio un'impresa piuttosto complessa che richiede non pochi sacrifici, ma se si seguono le giuste regole può portare a benefici e risultati ottimali senza troppa fatica. Uno dei rimedi più efficaci è agire sul metabolismo basale, velocizzandolo. Ma come accelerare il metabolismo naturalmente? Ci sono molti trucchi che possono aiutarvi in questo senso: da una dieta controllata ai cibi giusti, fino all'attività fisica e al consumo di integratori, erbe e rimedi naturali. Qui di seguito vi sveleremo metodi e trucchi per accelerare il metabolismo e dimagrire velocemente.

Alcuni ci hanno provato a perdere peso, tagliando le calorie e aumentando l’attività fisica, ma per molti è stato tutto inutile: hanno perduto appena qualche etto e per di più l’hanno subito riguadagnato.

Perché accade questo? Si dice comunemente per via del metabolismo. Con questa parola si indica l’insieme complicatissimo dei processi chimici che hanno luogo nell’organismo e che sono indispensabili per il funzionamento normale di organi e apparati. Respirare, riparare i danni cellulari e digerire il cibo fanno parte del metabolismo. Com’è facile intuire, questi processi necessitano di energia e la quantità minima di energia che serve a mantenere queste reazioni si chiama metabolismo basale (in inglese, BMR: Basal Metabolic Rate).

Il metabolismo basale (d’ora in poi MB) può richiedere fino all’80 per cento del fabbisogno quotidiano di energia, tenendo conto di fattori come l’età e lo stile di vita. Si parla di metabolismo “lento” quando il MB ha un valore basso: insomma, in questi casi le funzioni base dell’organismo richiedono relativamente poca energia, per cui è logico dedurne che tutte le calorie in più si trasformino in grasso.

I trucchi per accelerare il metabolismo a tavola: tutto parte dalla dieta

Uno dei rimedi per accelerare il metabolismo è senza dubbio scegliere una corretta alimentazione. La giusta dieta infatti, è il primo passo per velocizzare il metabolismo in modo naturale. Ma quali sono le regole da seguire a tavola? Con piccoli accorgimenti, potrete aggiustare il vostro regime alimentare e scegliere i giusti cibi che vi aiuteranno ad accelerare il metabolismo più facilmente, permettendovi di dimagrire più in fretta.

Aumentare leggermente la quantità di proteine all’interno di una dieta equilibrata, aiuterà infatti il vostro corpo a perdere peso più velocemente. Inoltre l'assunzione di proteine di qualità vi permetterà di velocizzare il metabolismo lento. Quando si parla di proteine di qualità, si intendono quelle che soddisfano le esigenze del nostro corpo. Questo significa optare per alimenti proteici con alti livelli di aminoacidi, per esempio carne o pesce. Carni magre, uova e le proteine vegetali sono alimenti importanti per accelerare il metabolismo e ridurre il gonfiore addominale.

Anche trovare il giusto equilibrio tra i diversi tipi di alimenti all’interno della dieta è fondamentale, e se è necessario aumentare la quantità di proteine da una parte, dall'altra sarebbe bene eliminare una parte di carboidrati dal vostro menù. Grazie a questa scelta, il vostro metabolismo inizierà ad accelerare. Gli studi infatti, dimostrano che i carboidrati favoriscono un metabolismo lento e contribuiscono all'aumento di peso. Questo significa purtroppo dire "addio" a grandi quantità di pasta, pane e patate nella vostra dieta.

Equilibrio è la parola chiave per dimagrire. Anche se ci sono diete che non limitano le quantità, un buon modo per dimagrire è svitare di rimpinzarsi di cibo, anche se salutare. È possibile utilizzare il palmo della mano come misura per le porzioni di cibo.

Da cosa dipende il metabolismo?

Sulla quantità di energia sufficiente a garantire il MB influiscono elementi come le dimensioni del corpo, l’età, il sesso e la genetica. Per dire, le cellule muscolari hanno bisogno di più energia rispetto alle cellule adipose. Se una persona ha più muscoli che grasso, avrà anche un metabolismo più “vorace”, ovvero un BMR più alto. Come si diceva, anche l’età conta. Quando invecchiamo tendiamo a perdere muscoli e quindi anche a ingrassare. In linea di massima gli uomini di solito hanno un metabolismo più veloce, perché hanno più muscoli, meno grasso e una struttura ossea più massiccia rispetto alle donne.

È chiaro che il rapporto muscoli-grasso di ciascuno dipende anche dai geni, sicché la componente genetica può influenzare più o meno direttamente pure il metabolismo. E non è escluso che i geni lo possano modulare direttamente: c’è tanto che ancora non sappiamo.

La dieta e il metabolismo: ma si ingrassa per via del metabolismo lento?

Le persone che in sovrappeso spesso ne incolpano il loro metabolismo “lento”. Ma è davvero così?

In realtà sembra in effetti che le persone grasse abbiano in realtà un metabolismo più veloce rispetto ai normopeso. Questo perché corpi più voluminosi hanno bisogno di più energia per sostenere il MB. Una spiegazione del sovrappeso potrebbe essere psicologica: nel senso che si è visto che le persone hanno la tendenza a mangiare di più rispetto a quanto pensano di mangiare. Ovvero, molti credono in buona fede di mangiare meno di quanto in realtà non facciano.

Insomma, si sarà capito che si tratta di un problema complicato e sul quale influiscono una miriade di fattori.

Mettiamola così: non è chiarissimo, allo stato attuale delle conoscenze, se l’ingrassare dipenda (e in quale misura) da un metabolismo più o meno lento. Ammettendo che ne dipenda, è anche chiaro che non abbiamo molto controllo sul nostro tipo di metabolismo. Ma il controllo – è qui la chiave del ragionamento – lo possiamo esercitare eccome sulla quantità di calorie che assumiamo.

I trucci per accellerere il metabolismo

I modi per tenere a bada le calorie sono essenzialmente due: fare attività fisica aerobica che bruci calorie e fare allenamento muscolare: i muscoli hanno bisogno di più calorie e se ne mettiamo su un po’ di più, con ciò stesso consumeremo più calorie e ingrasseremo di meno.

Infine, e in linea generale, un buon modo per tenere a bada il peso è condurre una vita il più possibile attiva. Schiodatevi dal divano e fatte una bella passeggiata di mezzora tutti i giorni.